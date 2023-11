Undead Unluck: l'ultimo episodio ha animazioni eccellenti, fan eccitati per questo video

L'anime di Undead Unluck continua a non deludere i suoi fan. Questa volta, il web è letteralmente impazzito dopo aver visto una scena proveniente dal quarto episodio della serie. Tutto merito della David Production, lo studio d'animazione de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Fire Force e tantissimi altri.

Le aspettative del pubblico erano già molto alte, ma questo adattamento animato le sta superando tutte. Una scena in particolare, che è possibile visualizzare qui su Reddit, vediamo i due bizzarri protagonisti della serie, Andy e Fuuko, lottare contro Gina, l'antagonista di questo arco narrativo con dei poteri estremamente strabilianti.

La scena in questione è senza dubbio una fra le più belle di quest'anno, ma sarebbe in grado di competere come miglior combattimento del 2023? I fan hanno sostenuto che "l'animazione di Undead Unluck quasi supera quella di Jujutsu Kaisen", un anime dello Studio MAPPA che, con la sua seconda stagione, sta emozionando gli spettatori con scene eccezionali.

Questo nuovo anime sta piacendo molto al pubblico da casa, che ogni giorno non vede l'ora che arrivi un altro episodio della serie. Non solo per scene di combattimento del genere, ma anche per i suoi personaggi unici nel suo genere.

Ad esempio, Fuuko in Undead Unluck si distingue dagli altri protagonisti per la sua unicità "malvagia". Nonostante ciò, non si è fatta corrompere ed è rimasta una persona sostanzialmente buona. Il primo episodio di Undead Unluck aveva già stupito i fan e per questo motivo le aspettative per i prossimi episodi sono molto alte.