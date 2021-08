Undead Unluck: la nuova hit di Shonen Jump arriva in Italia con Planet Manga

Una grande novità è in arrivo in casa Planet Manga! Sui propri profili social, l'etichetta di casa Panini Comics ha annunciato l'imminente arrivo di Undead Unluck, shonen scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka che sta spopolando nella Terra del Sol Levante.

Nel corso del mese di ottobre 2021, Undead Unluck, la nuova hit targata Shonen Jump, recente vincitrice degli Tsugi ni Kuru Manga 2020, arriverà in Italia con Planet Manga. Stando a quanto suggerito nell'annuncio diffuso dall'editore, il primo volume dell'opera di Tozuka debutterà con una splendida variant cover.

In Giappone, Undead Unluck è in corso di serializzazione da Shueisha dal gennaio 2020. Con soli sette tankobon pubblicati, in patria Undead Unluck è già un successo. Riuscirà a travolgere anche il pubblico italiano? In attesa del primo, pazzesco volume, vi lasciamo alla sinossi dell'opera.

"Fuko, soprannominata Unluck, è una ragazza che ha l'abilità di portare sfortuna a chiunque tocchi. Che senso ha vivere quando si ha il potere di provocare disastri? La protagonista è decisa a farla finita, ma all'improvviso qualcuno si mostra parecchio interessato al suo dono. Andy, ossia Undead, decide di seguirla e proteggerla. Le avventure più folli nascono quando l'immortalità incontra la sfortuna!".

Darete una possibilità al nuovo capolavoro di Weekly Shonen Jump? Nel frattempo, vi ricordiamo che Planet Manga ha annunciato SHY, il manga shonen di Miki Bukimi.