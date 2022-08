Undead Unluck: prima key visual, se ne occuperà uno studio d'animazione famoso

A inizio 2020, un anno che è stato molto particolare per Weekly Shonen Jump, esordì Undead Unluck con qualche polemica. A distanza di due anni e mezzo dalla prima pubblicazione, il manga è uno dei titoli che riceveranno un anime nel prossimo periodo. Il successo ottenuto infatti è stato abbastanza per convincere la creazione dell'adattamento.

La conferma dell'anime di Undead Unluck è arrivato appena un mese fa, a luglio, ma soltanto adesso su Weekly Shonen Jump vengono dati alcuni dettagli in più per quanto riguarda la produzione. Si parte con una locandina che conferma l'arrivo di Undead Unluck nel 2023. Al centro dell'illustrazione preparata ci sono Andy e Fuko, i due protagonisti che sono dotati di poteri da Negator, ovvero in grado di negare uno degli aspetti della realtà.

La novità più grande riguarda però lo studio che adatterà Undead Unluck. A occuparsi di questo battle shonen sarà David Production, nome famoso per il suo legame con tutte le serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo ma che in tempi recenti ha adattato con successo anche altri manga, come Fire Force. Saranno quindi loro a trasformare il manga di Yoshifumi Tozuka in un anime.

Pertanto, questo sarà un progetto che porteranno avanti in contemporanea con Stone Ocean, riuscirà lo studio d'animazione a creare un anime fedele?