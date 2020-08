Undead Unluck: il manga di Jump vince il suo primo premio con lo Tsugi ni Kuru Manga 2020

Quest'anno si sta rivelando difficile per Weekly Shonen Jump tra conclusioni eccellenti e i problemi creati da Act-Age. La rivista deve rinnovarsi e uno dei manga partiti negli scorsi mesi sembra aver messo d'accordo lettori e critica. Stiamo parlando di Undead Unluck, manga che col primo capitolo creò qualche polemica.

Ma ora Undead Unluck sembra essersi consolidato e aver ottenuto una buona fanbase, mentre sul fronte della critica arrivano le prime novità. Con meno di 30 capitoli, il manga vince il suo primo Tsugi ni Kuru Manga 2020. La sesta edizione del premio dedicata ai manga più nuovi concede la medaglia d'oro al titolo di casa Shueisha.

A seguire, al secondo posto, c'è un altro manga della stessa casa editrice, la commedia romantica seinen Kimi no koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo che sta facendo strage di fan su internet. Infine al terzo posto si passa da Kodansha, con Soredemo Ayumu wa Yosetekuru del mangaka Soichiro Yamamoto, già famoso per Teasing Master Takagi-san.

L'autore di Undead Unluck ha preparato un'immagine per celebrare la vittoria al Tsugi ni Kuru Manga 2020 che potete vedere in calce, state leggendo questa sfortunata storia dei Negator su MangaPlus?