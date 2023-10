Undead Unluck e My Hero Academia: l'unicità di Fuuko non la rende una villain

La stagione anime dell'autunno 2023 è iniziata e fra questi spicca un nuovo titolo degno di nota, Undead Unluck, una serie d'azione/commedia che non imita troppo da vicino nessun'altro anime tratto da uno shonen. Presenta temi shonen familiari sul potere e su come usarlo, soprattutto per quanto riguarda la protagonista Fuuko Izumo.

Fuuko Izumo è molto diversa da Izuku Midoriya o dagli altri protagonisti di serie anime tratti da shonen come Yuji Itadori, Denji e altri ancora. Il suo potere la rende così sfortunata che molto probabilmente in My Hero Academia sarebbe etichettata come malvagia, ma in Undead Unluck può essere chiunque desideri.

Himiko Toga, ad esempio, è passata dall'essere una ragazzina felice a un mostro assetato di sangue, rendendola un'emarginata dalla società che persino i suoi genitori rifiutavano. Fuuko Izumo, l'eroina di Undead Unluck, ha "sfortuna" nel suo senso letterale e il suo potere ha portato alla morte i suoi genitori.

Fuuko divenne una reclusa totale dopo quell'orribile incidente, terrorizzata all'idea che qualcuno potesse entrare di nuovo in contatto con lei. Non può toccare le persone, nemmeno con abbracci, strette di mano e certamente non con baci romantici, che desiderava. Ha anche provato a togliersi la vita dopo aver terminato la sua serie manga shojo preferita per sfuggire al suo potere.

Nonostante ciò, Fuuko non ha mai incolpato la società, Dio o qualsiasi altro, e non si è mai scagliata contro gli altri né ha cercato di abusare del suo Unluck per rivendicare il male che ha ricevuto. Fuuko si rifiuta di lasciare che il suo sfortunato "Quirk" la corrompa in alcun modo, dimostrando il suo carattere da eroina e la sua immensa forza di volontà.

Fatte queste premesse, gli spettatori non vedono l'ora di vedere Fuuko in azione e come cercherà di vivere la sua vita con un fardello simile sulle proprie spalle. Vi lasciamo con la sigla di apertura e di chiusura di Undead Unluck e la reazione dei fan al primo episodio di Undead Unluck.