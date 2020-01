Undead Unluck: già spiccano le prime polemiche per il titolo di Weekly Shonen Jump

Torna la rivista di manga più famosa del mondo dopo la pausa invernale. Weekly Shonen Jump pubblicherà tre serie inedite di altrettanti mangaka esordienti e la prima arriverà a partire da lunedì prossimo. Yoshifumi Tozuka ha preparato Undead Unluck, basato su un precedente capitolo autoconclusivo, ma sembra che abbia già scatenato polemiche.

Con l'arrivo dei nomi su Weekly Shonen Jump degli autori che avrebbero esordito di lì a breve, tanti lettori occidentali della rivista hanno alzato un sopracciglio nel vedere Undead Unluck tra i titoli. Questo perché il capitolo autoconclusivo di partenza ha fatto discutere a causa del protagonista che non esitava a palpare in più modi la ragazza coprotagonista.

Forse forte di un grande apprezzamento dal pubblico giapponese, Yoshifumi Tozuka ha deciso di non mutare troppo il concept iniziale come si può notare dai primi leak di Undead Unluck. Nei tweet in basso potete guardare le prime immagini a colori dedicate al nuovo titolo: una è tratta dalla copertina di Weekly Shonen Jump e l'altra a quella esclusiva della serie, molto più spinta.

Già infatti da questa prima immagine si nota come il protagonista non si faccia remore nel mettere le mani sotto la maglietta della sfortunata ragazza. Ciò ha fatto destare diverse preoccupazioni, come si può notare anche da alcuni commenti nei tweet di riferimento. Riuscirà Undead Unluck a farsi strada su Weekly Shonen Jump nonostante questa caratteristica? Il manga sarà pubblicato su MangaPlus in inglese a partire da domenica alle 16:00.