Undead Unluck, Spongebob fa un cameo in un'episodio: ecco la scena folle!

Undead Unluck continua a stupire, settimana dopo settimana, con nuovi episodi. Questa volta, con l'uscita della sesta puntata, un cameo a sorpresa di Spongebob SquarePants ha letteralmente fatto impazzire gli spettatori. Nessuno si aspettava questa citazione a sorpresa!

In sintesi, l'ultimo episodio di Undead Unluck ha mostrato Fuuko Izumo alla ricerca di un nuovo UMA a cui sta dando la caccia in una nuova missione, assieme ai suoi compagni Andy e Shen. Tuttavia, comprende male il nome dell'UMA e finisce per pensare a SpongeBob SquarePants.

Com'è possibile immaginare, per questioni di copyright è stato oscurato. Tuttavia, la scena è così esilarante che è impossibile perdersela. Se siete interessati a guardarla, oppure volete dargli uno sguardo per la seconda volta, trovate la clip in questione in calce all'articolo.

A parte queste divertenti scene, Undead Unluck sta davvero convincendo chiunque. I fan hanno acclamato le animazioni eccellenti di Undead Unluck, tutto merito del meraviglioso lavoro della David Production. Questo studio è infatti responsabile di aver dato vita a Le Bizzarre Avventure di JoJo, Fire Force e tantissimi altri.

L'avventura di Fuuko Izumo e di Andy è ancora ai suoi inizi e gli spettatori devono ancora vederne delle belle. Sapete che Undead Unluck e My Hero Academia hanno molti aspetti in comune? Ad esempio, Fuuko ha un "quirk" che, nell'universo di Kohei Horikoshi, la renderebbe una villain. Tuttavia, questa simpatica protagonista non si è lasciata corrompere dal suo potere terrificante.