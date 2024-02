Undead Unluck tra successo e fallimento: che ne pensano i fan dell'anime?

L'adattamento anime di Undead Unluck sembrava promettere grandi cose con David Production al timone. Tuttavia, nonostante la qualità prevista, molti fan sui social media sembrano delusi dalla serie. Con uno staff d'eccezione, sembrava avere tutte le carte in regola per eccellere già con la sua prima stagione.

Diversi fattori hanno impedito al progetto di raggiungere il suo massimo potenziale, relegandolo a essere considerato "solo un'altra serie regolare". Ma cosa ha causato questa sensazione di delusione? Su Reddit, i fan hanno iniziato a discutere animatamente, evidenziando diversi punti.

Alcuni hanno notato una mancanza di pubblicità o hype prima del debutto, attribuendo parte del problema all'esclusività su Disney Plus, che ha limitato ulteriormente la visibilità della serie. Altri ritengono che, nonostante l'incredibile qualità, l'anime non sia riuscito a suscitare l'interesse sperato, con alcuni che temono che una seconda stagione di Undead Unluck non arriverà mai.

"Spesso le cose partono con grande slancio ma faticano a mantenere tale energia nel lungo periodo. Undead Unluck è un caso contrario: inizia in maniera modesta, ma con il tempo migliora costantemente, raggiunge il suo apice verso metà serie e mantiene quel livello di qualità senza cali. Se avesse la possibilità di continuare con ulteriori stagioni, potrebbe certamente attirare un pubblico ancora più ampio con gli sviluppi successivi della trama", sottolinea un lettore del manga originale.

C'è chi ha ricordato l'importanza per un adattamento anime di aumentare le vendite del manga di riferimento o di generare entrate attraverso il merchandising, indicando che, al momento, Undead Unluck sembra non aver soddisfatto pienamente questi obiettivi. Alcuni fan hanno condiviso che il concept originale della serie potrebbe non aver attirato subito l'attenzione di tutti, ma che l'evoluzione della trama ha reso la serie molto più interessante di quanto si potesse pensare inizialmente.

Infine, c'è chi ha sottolineato che, nonostante i suoi problemi, l'anime sta comunque facendo bene in termini di visualizzazioni, considerando la sua natura e il suo target di pubblico. Ma quale sarà la verità? Al momento, la serie non è chiacchierata sui social, mentre l'assenza del titolo nelle classifiche di gradimento afferma implicitamente che la serie animata di Undead Unluck sia un flop.