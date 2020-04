Undead Unluck è già un successo? Poster per l'uscita del volume 1 e top 50 all'esordio

All'inizio Undead Unluck aveva destato preoccupazioni per una pagina d'apertura non particolarmente conforme alle regole, ma sembra che il manga di Yoshifumi Tozuka abbia pian piano conquistato il pubblico di Weekly Shonen Jump. E l'esordio del primo volume avuto ieri 3 aprile sembra confermare questa tendenza positiva.

Dopo la richiesta ai fan nelle scorse settimane di condividere quali extra avrebbero voluto vedere nel primo volume di Undead Unluck, il mangaka Tozuka ha condiviso un post dove mostra il materiale promozionale per la vendita partita ieri negli store nipponici. Ad Undead Unluck è stato regalato un grande cartonato con sopra i due protagonisti, Andy e Fuko, con alcuni poster che li mettono in risalto.

Questa pubblicità sembra fare bene ad Undead Unluck dato che, secondo la classifica Shoseki riferita al giorno 3 aprile, si è piazzato 29esimo nelle vendite giornaliere. Un dato importante se si considera che la classifica è ancora affollata da tanti volumi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, i quali riescono ancora a vendere cifre da capogiro. Ovviamente bisognerà tener ancora d'occhio il trend nei prossimi giorni e settimane, in particolare in attesa delle classifiche Oricon con tanto di numeri di vendita, ma sicuramente Undead Unluck ha avuto per ora un buon esordio.