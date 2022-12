Undead Unluck: trailer per l'anime battle di Jump con l'immortale e la sfortunata

La Jump Festa è, come di consueto, un evento ricco di rivelazioni e soddisfazioni per gli appassionati di tutto il mondo delle opere targate Weekly Shonen Jump e non solo. Durante la manifestazione di Shueisha infatti vengono rivelate anteprime, trailer, dichiarazioni importanti e altro ancora. Una di queste si concentra su Undead Unluck.

Il manga che Yoshifumi Tozuka pubblica con successo su Jump dal 2020 è inevitabilmente stato scelto per diventare un anime. Le continue anticipazioni degli scorsi mesi sono diventate conferme e ora si trasformano in qualcosa di ulteriore, con tante informazioni importanti sull'adattamento animato. A tirare le fila sarà David Production, famoso studio che si è occupato de Le Bizzarre Avventure di Jojo, e la sua qualità può essere vista anche nel primo trailer di Undead Unluck divulgato proprio nelle scorse ore.

Il manga di Yoshifumi Tozuka prende vita in questo video disponibile in alto, dove si nota subito il potere del non morto Andy, il primo protagonista di Undead Unluck. L'uomo dai capelli bianchi e impossibile da uccidere si muove a suon di spruzzi di sangue e rigenera il corpo senza preoccuparsi delle sue nudità, opportunamente e simpaticamente censurate. Ciò però sconvolge comunque l'altra protagonista, Fuuko, una ragazza apparentemente normale ma che può portare sfortuna a tutte le persone che tocca.

La loro storia sarà molto particolare, dato che Undead è l'unico che può subire i poteri di Unluck senza lasciarci le penne. Ovviamente i problemi sono sempre all'orizzonte e nulla è facile come sembra in questa storia bizzarra ma comunque dal classico sapore battle shonen di Weekly Shonen Jump. L'evento ha inoltre rivelato la presenza di Natsuki Hanae e Kenji Nomura, due doppiatori che avranno il ruolo rispettivamente di Shen e Void. In aggiunta, David Production lavorerà con coloro che si sono occupati di Fire Force: Yuki Yase alla regia, Hideyuki Morioka al character design e Kenichiro Suehiro alla composizione delle musiche. La produzione è invece affidata ad UNLIMITED PRODUCE di TMS.