Undead Unluck, il trailer dell'anime in partenza a ottobre: la morte non fa paura

Ci sono tanti manga su Weekly Shonen Jump che riescono a raggiungere il successo. Alcuni arrivano al risultato giusto prima del previsto con una forza roboante, altri rimangono più in secondo piano fino al momento propizio. Il successo di Undead Unluck era evidente, e infatti a breve il progetto di Yoshifumi Tozuka diventerà un anime.

A ottobre 2023 farà il suo debutto l'anime di Undead Unluck, la storia concentrata sul misterioso Andy, un essere immortale che si rigenera a prescindere dai danni ricevuti, e sulla sfortunata Fuko. I due fanno parte di una categoria di persone che ha ricevuto dei poteri molto particolari: il primo è, per l'appunto, immortale, mentre la seconda causa sfortuna a chiunque la tocchi. Un duo molto particolare che però fa al caso di Andy, che desidera soltanto morire e che quindi spera che Fuko possa essere la chiave per raggiungere il suo scopo.

Il trailer di Undead Unluck pubblicato domenica 2 luglio all'Anime Expo mette in risalto il lavoro serializzato su Weekly Shonen Jump. Nel nostro mondo, a Tokyo, l'incontro tra Andy e Fuko apre le porte a una guerra di Negators, coloro che hanno l'abilità di negare un aspetto della realtà come la morte, la fortuna, la verità, la giustizia e tanto altro ancora. Tra esperimenti, battaglie e scene comiche, i due protagonisti dovranno fare di tutto per raggiungere il proprio obiettivo. Il video in alto è il trailer con sottotitoli in inglese di Undead Unluck.

Il battle shonen di Weekly Shonen Jump riuscirà ad affermarsi anche in TV? L'inizio di Undead Unluck è previsto per ottobre 2023, con la produzione di David Production.