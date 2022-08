Undead Unluck: trailer e poster per l'anime in uscita nel 2023

A due anni dalla pubblicazione del primo capitolo della serie manga, Undead Unluck ha ottenuto ufficialmente un adattamento anime. Attraverso un filmato promozionale e un poster in alta definizione è stato rivelato che la serie anime debutterà nel corso del nuovo anno.

Sul 39esimo numero dell’anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha è stato confermato che l’adattamento di Undead Unluck farà il suo esordio nel 2023. L’annuncio della finestra di uscita è stato accompagnato subito dopo dalla condivisione di un primo teaser trailer. Questo mostra alcune scene tratte dal manga in versione animata.

A occuparsi dell’anime di Undead Unluck è David Production, rinomato studio d’animazione dietro alle varie serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo, mentre la produzione è stata affidata a Unlimited Produce di TMS.

L’opera di Tozuka ha fatto il suo esordio su+ Weekly Shonen Jump nel 2019 come one-shot. L’ottimo riscontro del pubblico ha portato all’uscita di una serie manga nel 2020 e adesso anche a un adattamento animato.

La storia di Undead Unluck segue le vicende di Fuuko, una ragazza alla ricerca di una storia d’amore appassionata come quella del suo manga shojo preferito. Tuttavia, questo suo sogno è negato dalla sua innata sfortuna. Proprio quando la ragazza tocca il fondo, arrivando a suicidarsi, l’incontro con Andy, un essere maledetto che non può morire in alcun modo, la cambia per sempre. Sfruttando l’abilità di Fuuko, Andy cerca di innescare un colpo di sfortuna così grande da ucciderlo. Questo piano di morte viene sospeso quando i due scoprono che un’organizzazione segreta sta dando loro la caccia.