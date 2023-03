Undead Unluck: nuova visual e data d'uscita dell'anime targato David Production

L’Anime Japan 2023 si è rivelato come di consueto un evento fondamentale per il futuro del settore, e tra i molti annunci tra ritorni e nuovi progetti legati ad alcune delle serie più apprezzate degli ultimi anni, è stata pubblicata una nuova key visual dedicata all’anime di Undead Unluck, accompagnata anche dal periodo di debutto.

Dopo il primo trailer ufficiale pubblicato nel corso del Jump Festa, nella convention di fine marzo lo studio David Production, stesso dietro la trasposizione animata di Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki, è tornato con una nuova illustrazione dedicata all’opera di Yoshifumi Tozuka. La trasposizione animata della storia di Fuuko Izumo debutterà in Giappone nel mese di ottobre 2023, e in attesa di scoprire di più sulla sua avventura al fianco del non-morto Andy, sono stati mostrati in anteprima tutti i personaggi che andranno a ricoprire un ruolo significativo nell’anime.

Si tratta degli assassini dell’organizzazione Union, alla quale si aggiungeranno proprio Fuuko e Andy, il quale, pur essendo immortale, intende perire con una morte epica e memorabile. Alle prese con le missioni assegnate dal libro Apocalisse, la squadra si ritroverà spesso a confrontarsi con situazioni soprannaturali, alternate a intermezzi comici.

Come era stato già confermato in passato, la prima stagione sarà diretta da Yuki Yase, stesso regista di Fire Force e degli archi conclusivi della seconda stagione di Monogatari. Diteci cosa ne pensate di questa nuova visual, e se vi convince lo stile adottato da David Production, nei commenti.