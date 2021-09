Under Ninja diventa un anime, annunciato l'adattamento per il manga distribuito da J-Pop

Il settimanale di Kodansha Weekly Young Magazine ha annunciato a sorpresa che Under Ninja, il nuovo manga dall'autore di I Am a Hero Kengo Hanazawa, riceverà presto un adattamento anime. La serie ha debuttato nel 2018 e pochi mesi fa è stato annunciato anche l'arrivo in Italia, a cura di J-Pop Manga.

Il manga di Kengo Hanazawa è attualmente in corso con 6 Volumi, e la sinossi recita quanto segue: "Nel secondo dopoguerra, il Giappone ha creato una nuova agenzia atta a contrastare le minacce terroriste nel Pacifico. Inizialmente il progetto prevedeva l'addestramento di un corpo speciale di 20.000 ninja per risolvere i problemi nazionali, ma con il passare del tempo l'agenzia ha iniziato a occuparsi anche di problemi esteri. Uno di questi ninja è Kudo, uno NEET diciassettenne che dopo tanto tempo riceve la sua prima missione: salvare Tokyo da un'invasione di assassini!".

La casa editrice al momento non ha svelato ulteriori informazioni sull'anime, che molto probabilmente debutterà nel corso del 2022. In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla pagina a colori con l'annuncio della trasposizione animata.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi? Fateci sapere se seguirete questo anime lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per ulteriori informazioni sulle serie J-Pop, invece, potete dare un'occhiata alle uscite di agosto 2021.