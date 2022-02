Under Ninja, J-POP Manga presenta la nuova serie di Kengo Hanazawa

Attraverso un comunicato stampa diffuso al pubblico attraverso i proprio social media ufficiali, J-POP Manga ha presentato Under Ninja, la nuova serie manga del maestro Kengo Hanazawa. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli sull'uscita italiana della serie dall'autore di I am a Hero.

Dal 23 febbraio 2022, l'etichetta manga di Edizioni BD porta nelle librerie, fumetterie e store online italiani il primo volume di Under Ninja, una rivisitazione moderna del concetto di shinobi. Questo coadiuvato di azione e ironia, che non può mancare nella collezione dei fan dell'autore, narra la storia di Kuro Kumogakure, uno dei purtroppo tantissimi giovani neet, che però nasconde un segreto. Egli, nascosto alla luce del sole, è un ninja che agisce in tutto il mondo. Dopo i recentissimi debutti di My Dress-up Darling Bisque Doll e Nuvole a Nord-Ovest, è tempo di nuove avventure in casa J-POP Manga.

I ninja, un tempo un glorioso reparto delle forze dell'esercito giapponese, vennero smantellati al termine della Seconda Guerra Mondiale. All'apparenza scomparsi, in realtà esistono ancora, ma in gran segreto. Tra loro, vi è Kuro Kumogakure, un giovane disoccupato che non studia e non cerca lavoro. Dopo una lunghissima attesa, egli finalmente riceve una missione dai suoi superiori: si dimostrerà davvero un ninja a tutti gli effetti?

Per gli amanti del sensei, a marzo 2022 sarà inoltre disponibile una nuova edizione di I am a Hero. L'opera verrà serializzata a cadenza mensile, con una nuova veste grafica, un nuovo formato con pagine a colori e un epilogo inedito. Tale conclusione, è un'esclusiva dell'edizione digitale di I am a Hero.