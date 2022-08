Under Ninja, il manga di J-POP diventa un anime: la premiere nel 2023

I leak sull'adattamento animato di Under Ninja risalgono a quasi un anno fa, ma di recente la rivista Young Magazine di Kodansha ha finalmente ufficializzato la produzione della serie. La premiere dell'anime tratto dal manga di Kengo Hanazawa è prevista nel 2023.

Sul twitter ufficiale del popolare magazine giapponese è stato annunciato che Under Ninja, il nuovo manga dall'autore della hit I am a Hero, riceverà un adattamento anime il cui debutto è programmato per l'anno venturo.

A febbraio, Under Ninja è arrivato in Italia con J-POP Manga, ma l'uscita in patria risale al 2018. Gli ottimi risultati raggiunti dal manga, hanno convinto un studio d'animazione non ancora noto a farsi carico della produzione di un adattamento.

Al termine del secondo conflitto mondiale, in Giappone nacque un'agenzia il cui obiettivo era gestire le violenze commesse nella regione del Pacifico. L'organizzazione, che inizialmente doveva gestire unicamente affari interni, arrivò a contare ben 20.000 agenti operativi. Questi presero il nome di ninja e cominciarono a operare a livello internazionale. Under Ninja racconta la storia di Kudo, un liceale solitario che nasconde un segreto: egli è un ninja e il suo lavoro part-time richiede di compiere omicidi in tutto il mondo. Nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori informazioni riguardanti la produzione dell'adattamento.