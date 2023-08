Under Ninja: trailer e data di uscita per l'anime dall'autore di I am a Hero

A distanza di poco più di un anno dall'annuncio dell'anime di Under Ninja, arrivano nuove informazioni ufficiali sull'adattamento del manga di Kengo Hanazawa, già autore del successo I am a Hero. Scopriamo quando debutterà Under Ninja e altre scene tratte dalla serie.

Under Ninja è una serie manga pubblicata in Italia da J-POP Manga a partire dal mese di febbraio del 2022. Autore dell'opera è Kengo Hanazawa, già famoso tra i fan per la serializzazione di I am a Hero. Dal manga è in arrivo un adattamento animato prodotto da Tezuka Productions.

Nelle ultime ore è arrivato un trailer per Under Ninja in cui possiamo scoprire alcuni dettagli sulla storia scritta dal maestro Hanazawa. Anche in epoca moderna i ninja si confondono tra la popolazione, svolgendo missioni in segreto. Alcuni svolgono questa professione in modo migliore degli altri, ma il ninja Kuro Kumogakure trascorre le sue giornate bevendo e nella pigrizia più totale. Un giorno, tuttavia, riceve una missione speciale da un suo superiore e la sua vita prende una piega inaspettata.

Il filmato promozionale è stato accompagnato da una key visual di Under Ninja che svela la data di uscita dell'anime. La premiere di Under Ninja verrà trasmessa il 5 ottobre 2023, ma ancora non sappiamo da quanti episodi sarà composta la prima stagione della serie.