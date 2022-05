Un undicenne stupisce con il suo manga, ma in realtà è il figlio di un famoso mangaka

In questo momento ci sono tanti talenti in Giappone che stanno coltivando pian piano la loro passione per i manga. Disegnando senza sosta rifacendosi ai loro autori preferiti, che in questa generazione potrebbero essere nomi come Demon Slayer, Black Clover e My Hero Academia, iniziano a muovere i loro primi passi verso la carriera di mangaka.

Una carriera non semplice, incentivata dai concorsi per giovani di Weekly Shonen Jump e di altre riviste di spicco, sempre alla ricerca di nuove idee che possano piacere al pubblico odierno. In gioco però ci sono anche i figli di alcuni mangaka.

Usamaru Furuya, famoso autore che ha pubblicato nel corso del tempo opere del calibro di Happiness, Garden, Plastic Girl, Suicide Club, Hikari Club, La Crociata degli Innocenti, Lo Squalificato e tantissimi altri ancora, ha da tempo iniziato a pubblicare su Twitter non soltanto gli scatti del proprio lavoro ma anche quelli del figlio.

Undicenne, da tempo il figlio del mangaka si sta cimentando nel disegno producendo veri e propri capitoli, anche se con tempi di gestazione molto lunghi. Un fan ha deciso di raccogliere le illustrazioni trapelate nel post su Reddit che trovate in basso, dove si nota subito la capacità artistica e la visione concreta di questo giovanissimo autore in erba. Le foto sono tratte da manga e booklet messi anche in vendita e che hanno riscosso un successo discreto ad alcune fiere dove ha collaborato anche il padre.

Usamaru Furuya sta assecondando i desideri del figlio che ha ammesso di voler "disegnare una serie come Demon Slayer" e così l'ha iscritto a una scuola per mangaka a Tokyo, facendogli imparare a creare un name, a preparare le bozze e a completare un capitolo intero. Il giovane Furuya si sta allenando da anni e già sogna di iscriversi a un concorso di una casa editrice e chissà, magari un giorno uno dei suoi lavori diventerà una hit.

Anche la figlia di Yusuke Murata non è da meno e si cimenta nel disegno, pensando anch'ella di preparare il suo manga.