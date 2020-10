Unico: J-POP Manga presenta il volume all'occidentale di Osamu Tezuka

J-POP Manga ha annunciato che il 21 ottobre l'attesissimo inedito dal titolo Unico farà il suo ingresso nella Osamushi Collection, un progetto editoriale legato alle produzioni di Osamu Tezuka. Unico arriverà in Italia a quasi 50 anni dalla pubblicazione originale in patria.

Unico è un docile unicorno che dispensa amore e benessere a chi è buono di indole. La prima a beneficiare di questi straordinari effetti è la bellissima dea della mitologia greca Psiche. A rompere l'equilibrio tra Unico e la sua padroncina ci sarà la perfida Venere, che mossa dall'invidia per il loro rapporto scaraventa l'unicorno in un continuum spazio-temporale. Unico è dunque costretto a vagare per le epoche storiche più disparate, ma durante il suo viaggio non è solo. Sul suo cammino fa amicizia ed entra in empatia con qualsiasi forma vivente.

"Da vorace appassionato di film e animazione di tutto il mondo, Tezuka pensava spesso a come far apprezzare le sue opere anche al di fuori del Giappone", ha affermato l'editor di Edizioni BD. "Non è difficile pensare che accettò di buon grado la proposta della Sanrio (azienda dietro Hello Kitty) di creare una serie pensata per il mercato estero. Lettura "all'occidentale", pagine a colori e un formato squadrato più da "picture book" che da manga. Anche l'idea del protagonista viene dagli USA: il primo sketch di Unico venne disegnato da Tezuka durante il viaggio di rientro agli studi Sanrio di Los Angeles. Quasi 50 anni dopo, Unico ha raggiunto il suo obiettivo: tramandare gli ideali del suo creatore in tutto il mondo". Da Unico è stato tratto un film a fumetti, completamente doppiato da Nana Mizuki. Unico ispirò una serie TV, che però non venne mai pubblicata.