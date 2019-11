Negli Stati Uniti arrivano i primi gioielli a tema Pokémon... e sono già un successo

Come probabilmente saprete, recentemente è stata annunciata una nuova serie animata dedicata ai Pokémon di cui sono state rivelate anche alcune clip esclusive, un annuncio che come facilmente immaginabile a fatto la gioia di tutti i fan dell'opera animata vista la recente conclusione di Pokémon: Sun and Moon.

Come se ciò non fosse già abbastanza, l'epopea dei mostriciattoli multicolor che tutti quanti abbiamo imparato ad amare sta inoltre per vedere la pubblicazione di un nuovo capitolo videoludico del franchise, ovvero Pokémon: Spada e Scudo, episodio atteso su Nintendo Switch che sta facendo parlare molto di sé, nel bene e nel male, e di cui recentemente è stata pubblicata anche la nostra recensione.

Insomma, i fan sono saturi di contenuti da potersi godere e visto l'enorme importanza del marchio, qualche compagnia ha deciso di sfruttare il momento propizio per lanciare una nuova linea di prodotti quantomeno peculiare. Infatti, il designer RockLoveJewerly ha presentato una collana di gioielli a tema Pokémon e raffiguranti molte delle creature che hanno visto la luce con l'opera, tra Pikachu, Magikarp, Mew, Bulbasaur e molti altri ancora.

I differenti pezzi sono disponibile a dei prezzi relativamente accessibili che variano dai 65 fino ai 120 dollari, il tutto per ora finalizzato a essere un evento limitato - e quindi con pochi pezzi a disposizione - che però andrà ad arricchirsi nel corso dei prossimi mesi. Come facilmente immaginabile, infatti, la notizia ha fatto velocemente il giro del mondo e in molti sembrano già pronti a fare carte false pur di poter possedere almeno uno dei gioielli in questione, un successo già affermato che andrà probabilmente a farsi ancor più palese in futuro.