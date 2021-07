Universal Studio Japan: il parco divertimenti presenta le montagne russe di Demon Slayer

Poche ore fa, l'organizzazione dell'Universal Studio Japan ha rivelato nuove informazioni sull'attesissima attrazione di Demon Slayer, disponibile dal 17 settembre 2021 al 13 febbraio 2022 all'interno del parco divertimenti. Secondo quanto rivelato dal profilo Twitter del parco l'attrazione sarà un rollercoaster in VR, ispirato agli eventi di Mugen Train.

Le montagne russe di Demon Slayer saranno quindi disponibili da questo autunno, per circa cinque mesi. Dopo aver preso posto a sedere, i partecipanti riceveranno dei visori per la realtà virtuale da indossare per l'intera durata della corsa, che li proietterà direttamente all'interno di uno scenario tratto dal film dei record di Ufotable. Inoltre, l'organizzazione ha annunciato la collaborazione con Hollywood Dream: The Ride rollercoaster per la realizzazione di due storie originali di Demon Slayer da vivere in VR, narrate direttamente dal doppiatore Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado) e accessibili in determinate fasce orarie.

Il parco divertimenti Universal Studio Japan è sempre stato famoso in tutto il mondo per via delle sue esageratissime attrazioni. Qualora voleste visitare il favoloso mondo di Harry Potter, scoprire il famoso Jurissic Park o fare due passi nel colorato mondo dei Minions, il gigantesco Luna Park è uno dei pochi in grado di realizzare i vostri sogni, e per i fan di anime e manga esiste anche una sezione apposita dedicata ad attrazioni simili, dove abbiamo già visto le montagne russe de L'Attacco dei Giganti, Lupin III o Detective Conan. Demon Slayer non sarà certo l'ultimo anime a ricevere questo onore.

E voi cosa ne pensate? Avete in programma una visita all'Universal Studio Japan? Fatecelo sapere nei commenti! Per tutti i fan di Demon Slayer, inoltre, ricordiamo che il film Demon Slayer: Mugen Train arriverà su Prime Video il 13 luglio 2021.