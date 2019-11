Universal Studio Japan punta su L'Attacco dei Giganti, ecco tutte le nuove attrazioni

Il meraviglioso parco divertimenti Universal Studio Japan è sempre stato famoso in tutto il mondo per via delle sue esageratissime attrazioni. Qualora voleste visitare il favoloso mondo di Harry Potter, scoprire il famoso Jurissic Park o fare due passi nel colorato mondo dei Minions, il gigantesco Luna Park farebbe decisamente al caso vostro.

La bellezza dell'Universal Studio Japan però non si ferma qui, visto che nei circa 2 kilometri quadrati di area occupata si nascondono anche diverse attrazioni a tema anime. Tempo fa infatti il parco ricevette un buon feedback grazio allo spettacolo Attack on Titan the Real, e a quanto sembra gli introiti avrebbero convinto i piani alti a raddoppiare, anzi triplicare il budget.

Secondo quanto riportato da SoraNews24, dal 21 gennaio al 28 giugno 2020 saranno disponibili le montagne russe de L'Attacco dei Giganti, costruite dall'organizzazione per "dare al cliente la sensazione di volare con il dispositivo di manovra tridimensionale mentre si sfugge dall'attacco di orribili creature". In calce all'articolo trovate il link di rimando alla fonte ufficiale.

L'opera di Hajime Isayama comunque non sarà l'unica ad entrare a far parte della squadra di USJ, visto che nello stesso periodo arriveranno un roller coaster di Detective Conan e un nuovo spettacolo live action intitolato Lupin III: The Live.

Cosa ne pensate? Proverete a visitare questo enorme parco divertimenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti tornerà il prossimo autunno, con il rinnovato supporto dei ragazzi di WIT Studio.