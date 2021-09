Universal Studio Japan svela le montagne russe di Demon Slayer: il teaser della giostra VR

Il parco divertimenti Universal Studio Japan ha pubblicato il primo teaser delle montagne russe di Demon Slayer annunciate lo scorso 12 luglio, svelando alcuni dettagli sulla giostra e confermando l'apertura dal 17 settembre 2021 al 13 febbraio 2022. L'attrazione sarà un rollercoaster in VR ispirato agli eventi di Demon Slayer: Mugen Train.

Nonostante si tratti del prodotto d'intrattenimento di maggiore successo degli ultimi due anni in Giappone, Universal Studio Japan ha trovato un accordo per la collaborazione con Demon Slayer solo di recente, e senza troppe sorprese ha scelto di realizzare delle montagne russe con VR integrato, come per L'Attacco dei Giganti e Neon Genesis Evangelion. Oltre all'attrazione, l'organizzazione del parco ha deciso di aprire un ristorante ispirato alla serie, di cui al momento non si conoscono dettagli.

Demon Slayer: Mugen Train ha debuttato il 16 ottobre 2020 in Giappone, e dopo pochi mesi nelle sale ha superato gli incassi de La città incantata, diventando il film più redditizio nella storia del cinema giapponese. Il lungometraggio è disponibile anche in Italia, in esclusiva su Amazon Prime Video sia in originale che con il doppiaggio italiano.

Demon Slayer tornerà presto con la Stagione 2, attesa per questo autunno in simulcast in tutto il mondo.