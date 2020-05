L'universo di Jojo riunisce tutti i suoi personaggi grazie a un'epica fan art

Hirohiko Araki ha creato, nel corso degli ultimi 35 anni, un mondo davvero vasto e bizzarro. Non a caso, il nome italiano della sua opera generazionale è Le Bizzarre Avventure di Jojo, che al momento conta otto parti le cui prime cinque sono state trasposte in anime da David Productions.

Essendo una storia divisa in più parti è che è stata sviluppata tra Weekly Shonen Jump e Ultra Jump, Le Bizzarre Avventure di Jojo presenta un nutrito cast di personaggi, alcuni iconici altri più dimenticabili. Il fan Omomiki High Jump/Konpane ha deciso di raggruppare la maggior parte di essi, in particolare i protagonisti, in una fan art ricca di colori.

In calce possiamo vedere il post di Reddit di questa versione di Le Bizzarre Avventure di Jojo, intitolata High Score Boys, parodia di High Score Girl. I personaggi di Jojo vengono ritratti mentre giocano in vari modi, tra chi usa le carte a chi invece ha un joystick tra le mani. Le generazioni ritratte sono le prime sei, quindi da Phantom Blood a Stone Ocean. Molti di essi sono quindi portatori di Stand, chissà se qualcuno barerà, mentre si può osservare due volte Jotaro Kujo. Il terzo Jojo viene infatti raffigurato sia nella versione Stardust Crusaders che in quella Diamond is Unbreakable.

Vi piace questo tripudio di colori alla Jojo? In un'altra fan art, Dio Brando ha incontrato i cattivi di altri manga.