L'universo Marvel può essere salvato solo da Capitan America in The End

Steve Rogers è sempre stato dotato di un coraggio senza limiti e con un forte senso di giustizia e abnegazione. Nel corso delle varie storie del mondo Marvel, Capitan America si è lanciato nel pericolo per salvare compagni, mondo e spesso anche universo, partecipando a guerre di piccole dimensioni o di vasta scala.

In End della Marvel Comics, che ha riunito personaggi come Capitan America, Spider-Man, Venom e tanti altri, l'eroe con lo scudo deve affrontare ancora una volta la sua nemesi Teschio Rosso in un mondo distopico. Il virus propagato dal nemico potrebbe essere letale ma, per fortuna, la chiave per la salvezza è nascosta proprio in Capitan America.

Nel fumetto Captain America: The End #1 si scopre che il sangue di Steve Rogers può eliminare gli effetti del virus di Teschio Rosso, capace di far andare in berserk gli umani infettati e far trasformare il loro volto nell'iconico viso nemico. Per puro caso, Capitan America scopre gli effetti del suo sangue dopo aver ferito Abe con un pezzo di metallo che era sporco del sangue dell'eroe.

Capitan America sarà costretto a donare il sangue non solo metaforicamente per il paese e per il mondo, ma anche letteralmente. La sua nuova battaglia è appena iniziata.