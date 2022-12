Unnamed Memory, annunciato l'adattamento anime delle novel di Kuji Furumiya

Il 2023 sarà un anno da ricordare per l'industria anime giapponese. Sono infatti numerose le produzioni che regaleranno gioie agli spettatori. Tra queste ci sarà anche l'adattamento di Unnamed Memory, recentemente annunciato attraverso un primo teaser trailer.

Tratto dalla serie di light novel di Kuji Furumiya, Unnamed Memory ottiene un adattamento anime la cui uscita è programmata per il prossimo anno. La data di debutto non è stata ancora specificata, ma il titolo dovrà dunque confrontarsi con il folle 2023 dello Studio MAPPA. L'annuncio è stato celebrato da Kadokawa con il rilascio di una illustrazione celebrativa.

Oscar, il principe erede del trono del regno di Farsas, fu condannato da una stregoneria a non poter mai dare luce a un erede. Nel tentativo di spezzare l'incantesimo, si mette alla ricerca di Tinasha, la più potente strega del continente. Per incontrarla deve tuttavia salire sulla sua torre. Si dice infatti che chiunque riesca a farlo con successo potrà esprimere qualunque desiderio. Quando compie questa impresa, chiede a Tinasha di diventare sua sposa.

La serie di romanzi ha ottenuto il primo posto nell'edizione 2020 del premio Kono Light Novel ga Sugoi. L'anime è in produzione presso studio ENGI, con Kazuya Miura accreditato come regista e Deko Akao come compositore della serie. Chika Nomi sta adattando i character design per l'animazione, mentre Akito Matsuda si sta occupando della musica. Nel 2023 uscirà anche il nuovo film di Demon Slayer.