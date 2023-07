Unnamed Moster: il trailer dell'anime, fra magia e amore

Unnamed Memory ha ricevuto un successo clamoroso sin dal suo primo debutto. La light novel spicca per la trama semplice ma intrigante, che vede protagonisti due giovani in un mondo utopico, fra realtà e magia.

Per celebrare il 30° anniversario della casa editrice Dengeki Bunko, questa domenica l'etichetta editoriale ha rilasciato nuovi trailer di adattamenti di alcune delle sue light novel, annunciandone la produzione. Uno fra questi è Unnamed Memory, scritto e disegnato da Kuji Furumiya.

L'uscita della serie anime era programmata per quest'anno, ma per motivi tecnici il debutto è stato slittato al 2024. Non è stato ancora reso noto il mese e il periodo in cui verrà proiettato il primo episodio del franchise.

A dirigere l'anime è Kazuya Miura, il quale ha collaborato precedentemente la serie di successo Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs, mentre ad occuparsi dell'animazione è lo studio ENGI. Deko Akao, per citare alcuni dei suoi lavori meglio riusciti Komi Can's Communicate e Noragami, è responsabile della composizione della serie.

La Yen Press si occupa di pubblicare sia la serie di light novel che il suo adattamento manga in inglese, e ne ha rilasciato la trama:

"Le streghe sono maghe secolari che comandano un potere tanto immenso da portare alla catastrofe. Oscar, il principe ereditario del potente regno di Farsas, è stato maledetto da giovane per non generare mai un erede. Nella speranza di spezzare la magia, cerca Tinasha, la strega più forte del continente. Per incontrarla, si arrampica sulla sua torre, poiché si dice che lei esaudisca i desideri di chiunque riesca a farlo. Ma quando arriva in cima... chiede a Tinasha di diventare la sua sposa!"

L'opera al momento è totalmente inedita in Italia. L'annuncio dell'adattamento di Unnamed Memory è arrivato lo scorso anno attraverso un primo teaser e a distanza di sette mesi è stato pubblicato un nuovo trailer.

Fra le opere pubblicate sul Dengeki Bunko Magazine, anche Rebuild World riceverà il suo adattamento anime.