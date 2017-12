Uno dei compagni di Boruto è già in grado di entrare in Modalità Eremitica! Chi sarà?

Boruto: Naruto Next Generations non ha ancora fatto diplomare i suoi eroi ma uno dei piccoli ninja è decisamente ben oltre i suoi anni in quanto a capacità. L'episodio più recente dell'anime ha infatti appena confermato che un amico dipuò usare la

Attenzione possibile Spoiler

Nell'ultimo episodio di Boruto, i fan hanno visto Mitsuki fare squadra con i suoi amici durante l'esame di maturità dell'Accademia Ninja. Il ragazzino pallido ha fatto coppia con Boruto per trovare Kakashi, ma è finito per rimanere indietro per combattere Shino Aburame quando l'istruttore si è presentato.

Sperando di aiutare Boruto, Mitsuki decide di non trattenersi troppo a lungo con Shino durante l'esame. Con una mossa sorprendente, il ninja viene infatti avviluppato in un leggero chakra ciano e Shino rimane visibilmente sorpreso, confermando che non si sarebbe trattenuto nemmeno lui.

Boruto ha confermato che il figlio di Orochimaru potrebbe utilizzare la Modalità Eremitica già da un po' di tempo e Mitsuki ha scelto di usare questo potere proprio durante il suo esame. Un pre-genin che sappia usare il senjutsu (chakra naturale) è quasi impensabile. L'anime non ha tuttavia spinto Mitsuki a usare il suo completo chakra eremitico e l'ha sfruttato solo come potenziamento.

Quando il ninja attinge alla piena trasformazione, spesso lo fa inconsciamente e ciò dà a Mitsuki un nuovo aspetto. Il chakra blu del ragazzo si rimodella infatti come un serpente spettrale e sulla fronte del ninja cresce un corno. Mitsuki è uno dei più giovani personaggi a raggiungere la Modalità Eremitica in tutto Naruto, cosa che lo rende incredibilmente potente per un semplice studente dell'Accademia.

Quando sei stato cresciuto da Orochimaru, avere questo tipo di potere non è troppo sorprendente. Boruto: Naruto Next Generations tornerà sugli schermi di TV Tokyo il prossimo Mercoledì 13 Dicembre.