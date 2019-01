Uno dei maggiori animatori di Boruto: Naruto Next Generations ci mostra un suo sketch

Sekibeing, uno degli animatori più apprezzati che hanno lavorato alla trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generations, ha condiviso sul suo profilo social un suo breve sketch animato per mostrare i progressi delle sue opere.

Boruto: Naruto Next Generations sta proseguendo nel suo ultimo arco narrativo, ancora una volta una storia non tratta dal manga originale. L'esperienza di questo adattamento non è certo stata delle più lineari, con i responsi dei fan che non sempre sono state universalmente positive, sia per la qualità intrinseca del prodotto che per le troppe puntate che si concentrano su eventi non relativi alla trama principale dell'opera.

Però, tra gli episodi che maggiormente hanno riscosso successo tra gli appassionati ci sono sicuramente quelli che hanno visto impegnato nell'animazione Sekibeing, visto che il suo modo di animare è riconoscibile a prima vista e corrisponde agli standard che i fan hanno nei confronti dell'erede di Naruto.

Nelle score ore proprio l'animatore sopracitato ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale un breve tentativo in cui, per un concorso risalente allo scorso anno, veniva animata una delle pose caratteristiche di Boruto. Come potete vedere voi stessi nel post riportato in calce, i sedici secondi di filmato mostrano prima le bozze rudimentali dell'animazione per poi spostarsi sul risultato finale con il piccolo discendente di Naruto in tutta la sua forma.

Al momento la storia di Boruto nella sua versione anime è concentrata nella ricerca e nel salvataggio di Mitsuki, componente del Team 7 e passato misteriosamente dalla parte del nemico, un avversario che ha a che fare con dei misteriosi individui collegati al Villaggio della Roccia.

Ricordato per aver diretto l'episodio 65 di Boruto: Naruto Next Generations, Sekibeing si è sicuramente guadagnato un nome attraverso i diversi sketch condivisi al di fuori della serie. Tra i vari disegni ricordiamo quello dedicato a Naruto per celebrare il suo compleanno o per l'inizio dell'anime di Boruto. Sul suo profilo Twitter sono visibili molti altri disegni, tutti meravigliosi grazie alla bravura e alla tecnica usata, quindi se siete curiosi andate a dare uno sguardo alle sue opere.