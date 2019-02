Uno dei personaggi recenti più amati di ONE PIECE fa il suo ritorno in scena

La battaglia culmine di quest'arco narrativo di ONE PIECE è finalmente giunta a termine. Rufy è riuscito a battere uno dei sottoposti più potenti di Big Mom, Katakuri, e ora sta cercando di raggiungere la propria ciurma. Con l'aiuto del potere di Brulee, il cappello di paglia deve fuggire dal Mirror World, nonostante sia pesantemente indebolito.

Uno degli scontri di più alto livello di ONE PIECE ha lasciato naturalmente un Rufy sfinito e ferito, ma che è ancora costretto a non fermarsi. La situazione però è ostica: infatti sarà necessario ottenere il potere di Brulee per poter fuggire dal Mirror World e potersi ricongiungere alla sua ciurma sulla Thousand Sunny. Mancano pochi minuti all'incontro su Cacao Island, che brulica di pirati di Big Mom in attesa di poter mettere le mani sul nemico, quando un nuovo alleato, Mystoms, appare con Brulee legata sotto braccio.

Ovviamente Rufy riconosce subito Pekoms mascherato che, però, vuole tenere segreta la sua identità. Il leone, una volta nemico, ha deciso di aiutare Rufy a causa del sacrificio di Pedro e si carica il pirata sulle spalle per condurlo nello specchio d'uscita. Naturalmente, i guai non finiscono qui, perché una volta sbucati nel mondo reale, il trio viene "accolto" dagli attacchi di Oven e della famiglia Charlotte. Nonostante ciò, Pekoms decide di aiutare comunque Cappello di Paglia, nonostante alla fine non ci sarà un esito positivo per lui.

Il nuovo episodio di ONE PIECE, l'872, arriverà il 10 febbraio sugli schermi nipponici.