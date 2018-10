Uno dei più grandi eroi DC Comics è recentemente tornato nel mondo dei vivi

I lettori di fumetti DC Comics e Marvel Comics lo sanno meglio di chiunque altro: nessun supereroe rimane morto in eterno, soprattutto di questi tempi. Nonostante i (pochi?) fan temevano di averlo perso per sempre, allo scopo di lasciare il posto al proprio precedessore, un certo personaggio ha infine trovato il modo per tornare nell’Universo DC.

Al termine di Sideways #9, il Superman introdotto nella continuity post-Flashpoint (nei New 52, per intenderci) è infine tornato nel mondo dei vivi. Visionabile in calce all’articolo, una pagina l’ha visto letteralmente uscire dall’ombra, probabilmente per restare.



Nel fumetto, Derek è stato rapido e portato addirittura in un altro universo, per poi finire nel regno governato dal Caritatevole. In questo posto, a quanto pare, esistono svariate persone di personaggi DC Comics come Jimmy Olsen, Clark Kent e Lois Lane, i quali hanno servito il Caritatevole per diversi anni. Proprio questi hanno però deciso di aiutare Derek a fuggire, aprendo le porte al ritorno di Superman.



Una volta bandito, Derek si è trovato in luogo molto simile ad una cella, dove ha finalmente recuperato tutti i propri poteri. Ha subito cercato una vita di uscita, quando si è imbattuto in bizzarro bozzolo verde da cui è fuoriuscita l’ultima persona che si sarebbe mai aspettato di incontrare: il Superman coi jeans dell’era New 52.



Rivelando di essere vivo e vegeto, Superman ha dichiarato di essere tornato e che nessuno potrà mai più metterlo da parte! Nemmeno le alte sfere di DC Comics, si spera. Naturalmente non è ancora chiaro se il personaggio sia tornato definitivamente, ma se così fosse potremmo finalmente assistere ad una faccia a faccia col suo più amato sostituito: il Superman dell’era pre-Flashpoint.



In attesa di scoprire cos’abbia il destino in serbo per questo Superman, cosa ne pensate del suo ritorno? Siete ansiosi di scoprire le sue prossime mosse?