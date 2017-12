Uno scrittore di Dragon Ball Super ha voluto omaggiare un personaggio cancellato da Zeno!

I fan disono piuttosto abituati alla morte di un personaggio del brand, ma nonostante le Sfere del Drago vi abbiano sempre rimediato, la perdita del proprio beniamino non è mai facile da “sopportare”. Proprio uno degli scrittori di Dragon Ball Super ha voluto ricordare quanto sia difficile dire addio al proprio personaggio preferito.

Attenzione possibile Spoiler

Dopo gli sconvolgenti eventi che abbiamo potuto ammirare al termine dell’episodio #118, Yoshita Toshio ha pubblicato attraverso i social un disegno per salutare Lord Champa, il Dio della Distruzione del Sesto Universo, purtroppo eliminato dal Torneo del Potere e cancellato dall’esistenza dai due Zeno. Durante la puntata, anche il Secondo Universo ha subito lo stesso fato, ma pare che solo la scomparsa di Champa abbia turbato i fan della serie.



Visionabile in calce all’articolo, il simpatico sketch di Toshio immortala Champa con l’ultima smorfia rivolta al fratello Beerus, prima di scomparire del tutto, e lo scrittore ha salutato il personaggio con queste parole: “Caro Champa, non ti dimenticherò mai. Grazie per i bei momenti”.



Naturalmente i fan di Dragon Ball Super sono convinti che potranno rivedere Champa al termine del Torneo del Potere, in quanto Vegeta ha promesso al suo discepolo, Cabba, che utilizzerà le Super Sfere del Drago per ripristinare il Sesto Universo.

Ciò non toglie, tuttavia, che la sua scomparsa sia stata particolarmente triste, non trovate? Fateci sapere attraverso i commenti come avete reagito alla scomparsa di Cabba, Hit, Champa e gli altri personaggi del Sesto Universo!