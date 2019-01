Uno sguardo alla opening di Meiji Tokyo Renka, nuova serie disponibile su Crunchyroll

Dopo la messa in onda del primo episodio di Meiji Tokyo Renka, nuova serie disponibile da oggi per la visione sulla piattaforma streaming Crunchyroll, possiamo avere una prima visione completa della sigla di apertura dell'anime in questione.

Il 2019 porterà una grande quantità di nuove serie e di grandi conferme agli appassionati dell'animazione, e questo gennaio con cui l'anno appena iniziato ha esordito non vuole certo essere il punto debole. Anzi, con serie del calibro di The Promised Neverland pronte a debuttare tra poche ore, questo mese ha tutte le intenzioni di stupire i fan con grande energia.

Non solo grandi nomi però, anche piccole produzioni che potrebbero riuscire a catturare l'attenzione degli ammiratori e a conquistarsi una nicchia in questo periodo così affollato. Proprio oggi è stato il momento del debutto per un anime disponibile sulla piattaforma di streaming legale Crunchyroll, intitolato Meiji Tokyo Renka.

Si tratta della trasposizione di una visual novel omonima creata da Broccoli, di cui nel recente passato era già stato realizzato un adattamento animato sotto forma di lungometraggio, nel 2015. Ecco quindi riportata in questa pagina (la potete vedere ed ascoltare nella parte bassa della notizia, contenuta nel post di Twitter dell'utente moetron) la opening di questo nuovo progetto, che non aspetta altro che entrare nel cuore degli spettatori.

Riportiamo quindi di seguito, per chi fosse interessato, la sinossi di Meiji Tokyo Renka fornita da Crunchyroll:

"In una notte di luna piena di colore scarlatto, la studentessa del liceo Ayazuki Mei entra in una scatola. Quando si sveglia, si trova catapultata nella Tokyo del periodo Meiji! La povera Mei, confusa e sperduta, viene portata al Rokumeikan, una sala da ballo piena di alti ufficiali. In questo mondo, durante la "Misty Hour", tra il tramonto e l'alba, i mononoke appaiono.

Coloro che possono vederli sono chiamati Tamayori, e Mei stessa è in grado di esercitare un tale potere. Mentre si ambienta in questa vita così poco familiare, l'amore comincia a sbocciare tra Mei e questi uomini, con il potere dei Tamayori che non farà che rendere il loro legame più forte."