Uno sguardo ai sette nuovi personaggi de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo

Con la messa in onda del decimo episodio de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, la serie d’animazione tratta dall'omonimo manga di culto di Hirohiko Araki ha ufficialmente accolto un nutrito team di killer. Tutti i dettagli dopo il salto!

Questi sette personaggi, che potete ammirare attraverso gli screenshot consultabili in calce all’articolo, sono apparsi nel corso della puntata di venerdì 7 dicembre 2018 de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo. Tutti e sette fanno parte del medesimo team di assassini, e attualmente stanno dando la caccia a Trish Una.



A ragion veduta, il cast vocale della serie ha accolto delle new-entry: Shinshu Fuji (Risotto Nero), Jun Fukushima (Formaggio), Ken Narita (Ken Narita), Tatsuhisa Suzuki (Prosciutto), Subaru Kimura (Pesci), Junji Majima (Melone) e Nobuhiko Okamoto (Ghiaccio). Non trovate anche voi che i nuovi personaggi siano stati disegnati in maniera impeccabile?

Composto da 39 episodi in tutto, l’anime de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo è visionabile con sottotitoli in italiano sulle piattaforme di streaming Crunchyroll e VVVVID, che ogni venerdì ce ne propongono una nuova puntata. Sempre su Crunchyroll trovate inoltre tutte le precedenti serie di Jojo.

Di seguito vi proponiamo infine la sinossi ufficiale della serie.

"2001, Napoli, Italia. Il giovane Giorno Giovanna decide di scalare i vertici della mafia in modo che, una volta in cima, possa fermare il traffico di droga e la violenza che affligge la sua città. Avendo incontrato in gioventù un onorevole gangster che proteggeva il suo quartiere, decise di comportarsi allo stesso modo. In gioventù, quando veniva picchiato da suo suocero, Giorno aveva perso fiducia in se stesso, fino a quando colui che divenne il suo protettore gli insegnò il significato di contare sugli altri.

Da allora, Giorno vuole seguire le orme della malavita per proteggere i più deboli, dal momento che la polizia si dimostra incapace di farlo. Seguiremo, quindi, le vicissitudini di GioGio e dei suoi compagni, gangster antiquati, rispettosi del codice d'onore...

Qual è lo straordinario legame di questo giovane con la famiglia Joestar? E quale terribile mistero nasconde l'enigmatico padrino per il quale ora lavora?"