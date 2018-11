Uno sketch di Boruto: Naruto Next Generations celebra il compleanno di Jiraiya

Anche noto con lo pseudonimo Sekibeing, l’animatore di Boruto: Naruto Next Generations è sempre molto attento ai compleanni dei personaggi creati dal mangaka Masashi Kishimoto: se lo scorso mese aveva festeggiato il genetliaco dello stesso Naruto Uzumaki, quest’oggi è invece toccato all’indimenticabile Jiraiya, l’Eremita dei Rospi.

Pubblicato via Twitter nelle prime ore del pomeriggio e visionabile in calce all’articolo, il più recente sketch realizzato da Cheng Xi Huang (vero nome del regista Sekibeing) ci mostra il Settimo Hokage irradiato dalla luce del sole. Tra un fascio di luce e l’altro, lo spirito del compianto maestro Jiraiya sembra tornare dall’allievo per supportarlo anche dall’aldilà, dimostrando ancora una volta il profondo legame che, negli anni, si era instaurato fra i due bizzarri personaggi.

E voi, cosa ne pensate dell’illustrazione che Sekibeing ha pubblicato per festeggiare questo 11 novembre? Non trovate anche voi che sia piuttosto toccante e malinconica?

Durante la sua carriera, Cheng Xi Huang ha contribuito non solo all’anime di Boruto: Naruto Next Generations, ma anche al lungometraggio intitolato The Last: Naruto The Movie, nonché ad altri progetti d’animazione come Atom The Beginning, Garo the Animation, Kuroko's Basketball, Magi: The Labyrinth of Magic, Stella Women's Academy, High School Division Class C3 e Tribe Cool Crew.