Uno sketch di Dragon Ball Super ci mostra la modalità Ultra Istinto di Goku

Come prevedibile, anche quest’anno Dragon Ball Super ha presenziato in maniera massiccia alla più recente edizione del, doveha mostrato ai fan un dettagliatissimo sketch che raffigurain modalità

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch mostra sia il lato anteriore che quello posteriore del Saiyan, e sebbene questo non presenti l’aura bianca e blu che contraddistingue il rarissimo stadio raggiunto dal guerriero, ogni parte del suo corpo è ombreggiata accuratamente affinché i muscoli tesi vengano messi in risalto.



Oltre ai disegni relativi al corpo, lo sketch presenta poi due interessanti primi piani che sottolineano lo sguardo aggressivo assunto da Goku nella suddetta modalità: caratterizzato dai tipici occhi argentati e disegnato con i capelli rivolti verso l’alto, il Saiyan si direbbe pronto al combattimento!



Sebbene le animazioni di Dragon Ball Super impedissero ai fan di stabilire di quale colore preciso fossero i capelli del Saiyan in modalità Ultra Istinto, lo schizzo rivela che questi rimangono neri, ponendo dunque fine al dibattito sollevato recentemente dagli appassionati. La dicitura posta da Toei Animation, infine, conferma che la capigliatura del guerriero, durante il suddetto stadio, assume un’acconciatura diversa, ma non ne spiega la ragione.

