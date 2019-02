Uno sketch di Hiro Mashima raduna le mascotte di EDENS ZERO, RAVE e Fairy Tail

Attraverso il proprio account ufficiale su Twitter, il sensei Hiro Mashima ha recentemente regalato ai propri fan un paio di sketch dedicati alle mascotte di tutte le sue più famose opere a fumetti, nonché ai protagonisti del futuristico EDENS ZERO.

Consultabile in calce all’articolo, il primo disegno del geniale mangaka ci mostra infatti il protagonista di EDENS ZERO, Shiki Granbell, in compagnia dell’affascinante video maker Rebecca e della versione “adolescente” del professor Weisz Steiner, che i due ragazzi hanno incontrato agli inizi del loro avventuroso viaggio attraverso le stelle.



Il secondo sketch, invece, immortala una lunga serie di personaggi tratti da EDENS ZERO, Fairy Tail e addirittura RAVE - The Groove Adventure. Fra questi troviamo infatti l’originale Happy, seguito a ruota libera da Charle e Panther Lily di Fairy Tail, nonché Plue, il pervertito Griffon Kato, il suo bizzarro canguro e Nakajima di RAVE. Il più recente EDENS ZERO, invece, è rappresentato in quest’immagine dal piccolo androide E.M. Pino e dal gigantesco Mosco, che a quanto pare rientra a sorpresa fra le mascotte dell’opera.

E voi, cosa ne pensate dei più recenti sketch di Hiro Mashima? Fateci sapere attraverso i commenti quali siano le vostre mascotte preferite fra le buffe creature disegnate e proposte dal sensei tuttofare!