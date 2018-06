Uno slogan per il nuovo anime dal regista di Escaflowne

L’account Twitter ufficiale per il TBS Anime Festa ha svelato il poster per il suo evento 2018 di domenica, mostrando una nuova visual dell’anime illustrato da Itsuka. Sebbene non si conosca ancora il titolo dell'opera che è stata annunciata l'aprile scorso, pare che finalmente sapremo nuove informazioni a breve.

I personaggi illustrati, anche se ancora non confermato, corrispondono molto allo stile del regista del celebre anime I cieli di Escaflowne e del nuovo progetto dello studio 8-bit.

Ricordiamo che 8-bit (Infinite Stratos, Tokyo Ravens, Knight’s & Magic) e Akane (serie e film di Escaflowne, Code Geass: Akito the Exiled) ha annunciato il progetto ancora senza titolo in aprile. Akane è responsabile del lavoro e degli scenari originali e sta anche dirigendo il progetto. Itsuka è responsabile dei disegni dei personaggi. Il lavoro si concentrerà sui problemi dei ragazzi che attraversano la pubertà.

Per chi non conoscesse il TBS Anime Festa, è un evento che si terrà ad agosto, in cui vengono mostrati molti anime e novità. Tra queste, appunto, ci sarà il nuovo progetto di 8-bit, ma non solo. Saranno presenti anche Megalo Box, Saredo Tsumibito to Ryuu Odoru, Shōjo☆Kageki Revue Starlight e Shichisei no Subaru.

In calce all'articolo è possibile dare un'occhiata al poster ufficiale postato su Twitter dall'account ufficiale del TBS Anime Festa. Cosa ne pensate?