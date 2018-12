Uno spot inedito di Dragon Ball Super: Broly ci mostra una delle scene conclusive del film

Nonostante la pellicola d’animazione di Dragon Ball Super: Broly abbia invaso le sale nipponiche già dallo scorso 14 dicembre, registrando degli incassi da record, nuovi spot pubblicitari continuano a spuntare in rete ancora oggi. Il più recente, ad esempio, ci mostra un fotogramma tratto dall’ultima scena del lungometraggio...

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo filmato di Dragon Ball Super: Broly dura soltanto quattordici secondi, durante i quali possiamo ammirare la portentosa Kamehameha lanciata da Gogeta (la fusione fra Goku e Vegeta), nonché un Whis apparentemente soddisfatto dal livello di combattimento raggiunto dal guerriero. Accompagnato dalle vivaci note di Blizzard, il filmato ci mostra poi un Oozaru non meglio specificato, nonché un breve istante della scena in cui Goku, utilizzando il Teletrasporto, raggiunge Broly sul pianeta Vampa, per poi presentarsi come Kakaroth.

Sfortunatamente i fan italiani dovranno attendere ancora qualche mese per poter visionare la pellicola, in quanto il distributore Koch Media e Anime Factory hanno annunciato che il lungometraggio approderà nelle sole sale cinematografiche solo a partire dal prossimo 28 febbraio. Per ingannare l'attesa, comunque, il distributore ufficiale ha già pubblicato il primo poster ed il primo trailer doppiato in italiano, durante il quale possiamo ammirare sin da ora le performance di Claudio Moneta e Gianluca Iacono - rispettivamente chiamati a doppiare ancora una volta i personaggi di Goku e Vegeta.