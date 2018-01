Uno spot TV dedicato a Dragon Ball Z dimostra che non è affatto facile essere un SSJ3!

Vi siete mai chiesti, da fan di, come sarebbe avere i capelli da Super Saiyan 3 nella vita reale? La risposta, ovviamente un po' ironica, arriva da uno spot TV giapponese, che dimostra quanto non sia affatto facile avere una capigliatura così lunga e folta...

Il video in questione è dedicato a Dragon Ball Z Dokkan Battle, videogioco per smartphone dedicato al franchise di Akira Toriyama: lo spot è costruito in modo da mostrarci in sequenza le sette Sfere del Drago, per poi essere raccolte da due individui che indossano due roboanti parrucche da Super Saiyan 3.

Le persone che compaiono nel video, inoltre, fanno parte della band pop nipponica Kindi Kids; nello spot TV, i due fan di Dragon Ball Z dimostrano chiaramente di avere seri problemi di movimento a causa dell'enorme volume della capigliatura da Super Saiyan 3, risultando quindi estremamente lenti e macchinosi persino nel muovere o scuotere la testa.

Ovviamente si ironizza, ma in effetti per il nostro Goku non deve essere affatto facile muoversi con tutti quei capelli al seguito. La cosa, poi, diventerebbe ancora più problematica se Goku avesse una barba: un celebre cosplay di Nappa, che vi abbiamo segnalato non molto tempo fa, insegna...