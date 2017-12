Uno storico animatore di Dragon Ball Z ci augura Buon Natale con degli sketch a tema

Mentre ricaricate le pile dopo le consuete abbuffate natalizie, non c'è niente di meglio che dare uno sguardo ai propri anime preferiti. Sul versante, nonostante la pausa di Super - che tornerà nel 2018 - alcuni, storici animatori ci deliziano con degli sketch a tema per augurarci un buon Natale.

Nello specifico parliamo di dragongarowLEE, dietro il cui pseudonimo si cela uno degli animatori principali di Dragon Ball Z. Il disegnatore ha condiviso, sul proprio account Twitter, alcuni sketch dedicati ai protagonisti di Dragon Ball a tema natalizio.

Abbiamo, per esempio, la famiglia di Vegeta al gran completo: il principe dei Saiyan è intento a cenare con Bulma e i suoi due figli, Trunks e Bra, e ovviamente - compreso Vegeta - sono vestiti per il Natale. L'altra illustrazione, presente in basso, raffigura la bellissima C18 vestita da Babbo Natale, con tanto di sacco dei regali in spalla... anche se pare che l'androide non abbia chissà quanta voglia di adempiere al suo compito!

Ricordiamo che Dragon Ball Super è al momento in pausa: dopo l'episodio 121 del 24 dicembre, la serie tornerà direttamente nel 2018, precisamente il 7 gennaio, con un disegnatore d'eccezione.