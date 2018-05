Uno straordinario mash-up fonde i franchise di ONE PIECE e Avengers: Infinity War

Visto il successo di Avengers: Infinity War, non ci è voluto molto perché ogni angolo di Internet abbracciasse l'iconica figura di Thanos. Il villain è diventato l'oggetto della rabbia di tutti nel MCU, e molti fandom, come quello di ONE PIECE, hanno utilizzato la controversa figura in diverse fan art.

Come potete vedere in calce alla notizia, Avengers: Infinity War ha ottenuto un bellissimo mash-up con ONE PIECE di recente. Su Deviant Art, l'artista con il nome di Andi Moo ha realizzato un artwork davvero ben congeniato che fonde alla perfezione i due franchise in un'unica immagine. Il disegno in questione mostra Thanos mentre si scontra con Captain America, ma i due sono leggermente diversi dal solito.

Infatti, Cap è stato sostituito da un barbuto Monkey D. Rufy, mentre Thanos ha ora il volto di Marshall D. Teach. L'artwork ha insomma fuso il corpo del Matto Titano con il viso di Barbanera, il villain più odiato dai fan di ONE PIECE. Come si può vedere, il cattivo Marvel ha mantenuto la sua colorazione e il Guanto dell'Infinito, ma i suoi occhi e i suoi denti appartengono decisamente a Teach.

Naturalmente, anche questa interpretazione di Thanos deve avere un eroe che lo affronti, e Rufy è l'uomo giusto per il compito. il capitano dei Mugiwara diventa dunque Captain America, e affronta "Marshall D. Thanos" nello stesso scontro che abbiamo visto prendere piede in Avengers: Infinty War. Che dire, questo mash-up tra ONE PIECE e l'ultima pellicola degli Avengers funziona decisamente bene.