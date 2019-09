Uomo arrestato per rapina dice di aver usato una pistola giocattolo in onore di Lupin III

Monkey Punch ha creato un manga immortale e dalla cui popolarità sono nate diverse serie animate che continuano a portare avanti la simpatia e sagacia di Lupin III e dei suoi compagni ladri. Essendo stato in onda per tantissimo tempo, in tanti lo hanno preso a icona, ma qualcuno ha deciso di mettere anche in pratica alcuni suoi comportamenti.

La polizia giapponese ha arrestato a Tokyo un uomo di 40 anni lo scorso 10 dicembre poiché lo ritengono responsabile di tante rapine effettuate in alcuni convenience store. Il sospetto ha utilizzato una pistola giocattolo Walther P38 per ottenere i contanti da tre conbini, con l'arma finta in bella vista nei filmati di sorveglianza ottenuti dalla polizia.

Quando la polizia è riuscito ad arrestarlo, lo scorso martedì, si sono trovati davanti il sospetto Masafumi Hijikata, in possesso della suddetta pistola giocattolo. L'uomo ha negato di avere a che fare con le rapine e di portare l'arma con sé soltanto come memento verso la serie Lupin III e il suo protagonista.

La prima di queste rapine ha preso luogo alle 4 di mattina dell'8 settembre ad Asagaya, con ben 900 euro di bottino. A questa è seguita un'ulteriore rapina in un LAWSON a Suginama, circa cinque minuti dopo, e poi un FamilyMart a Shinjuku, il tutto in bicicletta.

Non è l'unica notizia di arresti relazionati, in qualche modo, ad anime e manga: un uomo è stato arrestato per aver provato a vendere un cuscino di Love Live! con una delle protagoniste nuda.