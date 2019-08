L'uomo che ha lasciato il lavoro per dedicarsi al merchandise di Dragon Ball

La grande fama di Dragon Ball, che recentemente le ha permesso di ottenere il 15° posto tra i franchise più floridi al mondo, non sarebbe tale se non grazie all'imponente community di appassionati che circolano alle spalle del capolavoro di Akira Toriyama.

Eppure, a volte le notizie che la riguardano hanno del paradossale. La notizia pubblicata da Kotaku nelle ultime ore, infatti, è diventata virale in rete, a seguito dell'incontro con un giapponese che ha preferito lasciare il proprio lavoro per dedicarsi all'acquisto del materiale ufficiale di Dragon Ball. La sua collezione di oltre 10 mila oggetti differenti dello stesso franchise, infatti, ha permesso a Hitoshi Uchida di entrare a far parte del Guinnes World Record, dedicando una stanza della propria casa all'eposizione degli oltre 4 mila modellini di Goku.

Sicuramente è incontrastabile la passione del ragazzo, eppure è lecito chiedersi come sia riuscito ad acquisire un numero tanto importante di oggetti se privo di un lavoro. In ogni caso, il sogno dell'uomo resta sempre lo stesso: Incontrare la doppiatrice di Goku [Masako Nozawa] al costo di buttare via la propria vita. Un vero fan sfegatato, che ha messo la propria passione come linfa vitale, anche a costo della propria salute e della propria risorsa economica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare scelta di vita? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, magari dopo aver dato un'occhiata alle teorie più strane dal mondo di Dragon Ball.