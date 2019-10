L'Uomo Tigre compie 50 anni, tanti auguri all'iconica opera di Ikki Kajimura!

Il 2 ottobre del 1969, appena un anno dopo la pubblicazione del manga di Ikki Kajimura, andò in onda il primo episodio de "L'Uomo Tigre", uno degli anime più iconici del XX secolo. In Italia la serie arrivò con 11 anni di ritardo, ma il successo, ovviamente, fu pari a quello riscosso in terra nipponica.

Oggi tutti quanti conoscono la storia del giovane Naoto Date, l'orfano che per sopravvivere alla povertà decise di entrare nella terribile Tana delle Tigri, l'associazione che allenava e sfruttava tutti i wrestler più promettenti del Giappone, ricattandoli per ottenere metà dei loro introiti.

La storia di Tiger Mask è una storia di rivincita e rivalsa, in cui un giovane, pur di salvare la struttura che da piccolo lo tolse dalla strada, fu disposto a mettere in gioco la propria vita affrontando una serie di interminabili incontri con i più spietati guerrieri del Giappone.

In Italia la serie carburò fin da subito e finì per diventare velocemente un vero e proprio cult. La sigla di apertura e chiusura, scritta dal gruppo musicale chiamato Cavalieri del Re, è rimasta ancora oggi una delle più famose in tutta la penisola, grazie alla sua iconica prima strofa: "Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera, tigre, Tiger Man!".

