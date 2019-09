Upper Comics: ecco le nuove uscite presenti al Lucca Comics & Games 2019

Le prevendite per il Lucca Comics & Games 2019 sono ormai aperte da luglio, e visti gli ospiti di quest'anno, per la fiera si prevede il solito, meritato successo. A proposito di novità, Upper Comics ha finalmente deciso di svelare la propria lineup per l'evento toscano, diamo dunque un'occhiata al suo Comunicato Stampa.

"Upper Comics è una casa editrice multimediale che si occupa dello sviluppo di fumetti - perlopiù in stile manga - completamente Made in Italy. L’intento è quello di pubblicare, digitalmente e su carta, più di dieci storie a fumetti con varie cadenze, tra cui quella digitale mensile, per poter accompagnare il lettore attraverso incredibili avventure. Dall’action allo steampunk, l’unico obiettivo è divulgare fumetti di qualità creati da giovani autori, fumetti che noi stessi vorremmo leggere, per emozionarvi ed appassionarvi con le loro storie. Storie capaci di trasportarvi, pagina dopo pagina, in universi narrativi utopici, che non devono mancare nella fantasia di ognuno di noi. Storie avvincenti e mai banali, storie con un’anima dentro".

Di seguito potete osservare le novità che saranno presentate al Lucca Comics & Games 2019.

Almost Dead Vol.3 di Paolo Zaccardo

"Dopo essere diventato un Almost Dead, un “quasi morto” con abilità paranormali capace di cacciare i demoni, l’adolescente Dean Overbridge si ritrova con metà volto a forma di teschio. Nella speranza di tornare normale decide di dare la caccia ai due demoni che l’hanno maledetto, ma nel farlo viene rintracciato da Hell Grinta, spietato criminale demoniaco che ha bisogno del ragazzo per i suoi loschi scopi. Cosa ne sarà di Dean, Mya e Gregory?".

Il Volume, di genere Shonen/Horror, sarà composto da 120 pagine e costerà 6,90€.

The Century Wasp Vol.1 di Luca Comincioli (storia) e Nicola Piras (disegni)

"Nell’esotico ovest, un impavido cowboy vagabondo di nome Foster è il più giovane ricercato della contea, l’unico ad aver superato una taglia da un milione di M. Sulle sue tracce una misteriosa ragazzina con un conto in sospeso. Entrambi portano il fardello di un indesiderato potere. Entrambi viaggiano alla ricerca di un antico artefatto, considerato la causa della fine dell’umanità".

Il Volume, di genere Weird-West Pop, sarà composto da 36 pagine e costerà 3,50€.

Red Requiem Vol.1 di Roberta Lazzarini (aduah)

"Nel caos di una millenaria guerra, la luce lotta contro l’oscurità per la supremazia nel mondo dell’aldilà. Solo l’avvento della leggendaria “Morte Rossa” potrebbe cambiare le sorti di questo conflitto. Riuscirà Ruy a trovare prima dei ribelli l’umano nel quale risiede sopito il potere della Morte Rossa?".

Il Volume, di genere Shonen/Goth, sarà composto da 36 pagine e costerà 3,50€.

