UQ Holder sta per concludersi: annunciato il finale del sequel di Negima

Ken Akamatsu è famoso per il manga Negima! Magister Negi Magi, serializzato dal 2003 al 2012 su Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Un manga longevo di ben 38 volumi che ha trovato negli ultimi anni anche un seguito. Lo stesso mangaka cominciò infatti nel 2013 sulla stessa rivista il manga UQ HOLDER.

Ambientato 12 anni dopo la fine di Negima, UQ Holder è diventato velocemente un altro successo in casa Kodansha. Nel corso della sua vita, il manga ha ricevuto un adattamento animato di 12 episodi intitolato UQ Holder!: Mahou Sensei Negima! 2, a cui si è poi aggiunto un OAV. Spostato poi da Weekly Shonen Magazine a Bessatsu Shonen Magazine, stessa rivista de L'Attacco dei Giganti, ha proseguito la sua pubblicazione mensilmente.

Il numero 06 della rivista, pubblicato in questi giorni in Giappone, ha però rivelato che UQ Holder si concluderà nel giro di nove capitoli. Considerata la cadenza mensile, e se non dovessero esserci stop imprevisti, UQ Holder si concluderà quindi a febbraio 2022. Al momento i capitoli sono stati raccolti in 26 volumi, con l'ultimo di questi che sarà pubblicato il 9 luglio 2021 in Giappone, e all'appello potrebbero mancarne altri due.

Sta per finire quindi un'altra serie su Bessatsu Shonen Magazine dopo quella de L'Attacco dei Giganti e che è stato sicuramente un caposaldo dell'ultimo lustro.