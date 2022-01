UQ Holder, il manga di Ken Akamatsu si concluderà il 9 febbraio

Prima o poi, tutte le storie giungono alla loro conclusione, sia quelle brevi che quelle più longeve e durature. L'autore Ken Akamatsu iniziò il suo UQ Holder nel 2013 pubblicando i capitoli del manga su Weekly Shonen Magazine, per poi passare nel 2016 su Bessatsu Shonen Magazine, dove la serie vedrà la sua conclusione.

Lo scorso maggio era stato annunciato che UQ Holder stava per concludersi, ma non si aveva ancora una data certa. Ora arriva anche la data ufficiale di conclusione del manga, ovvero il 9 febbraio 2022. UQ Holder è stato molto apprezzato dal pubblico, tanto che nel 2017 ha ricevuto un adattamento anime. In Italia la serie è in corso di pubblicazione da parte di Goen, ed è disponibile fino al volume 21.

UQ Holder narra le avventure del giovane Tota e di Yukihime, insegnante del suo villaggio. Un giorno, dopo essere stato aggredito da un killer, Tota viene salvato dalla ragazza che lo trasforma in uno Shinso, ovvero un vampiro capace di sopportare la luce del sole. I due partiranno così per la scalata della torre del loro villaggio, che arriva fino al cielo.

L'autore di UQ Holder si è candidato in Giappone di recente, facendo parte del Partito Liberal Democratico giapponese. Sicuramente la conclusione della sua opera il 9 febbraio lo aiuterà a dedicarsi al suo nuovo obiettivo, che gli auguriamo di raggiungere.