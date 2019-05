Uraraka di My Hero Academia riceve una action figure e una illustrazione di Horikoshi

My Hero Academia sta diventando sempre più popolare sia in Giappone che nel resto del mondo, con tante vendite a livello di manga e light novel e tre stagioni animate che hanno conquistato tantissimi fan. In attesa della quarta stagione, i fan possono godersi una nuova action figure dedicata a uno dei personaggi più amati della serie.

Come fatto anche per la action figure di Tsuyu Asui, il creatore e disegnatore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha deciso di omaggiare il nuovo modellino da poco in vendita in Giappone che ritrae la protagonista femminile del manga, Ochaco Uraraka, con una illustrazione. Il mangaka ha pubblicato sulla sua pagina Twitter una foto del suo disegno, con una Ochaco in volo grazie al suo quirk che tenta di afferrare la statuetta che la ritrae.

Nello stesso tweet proveniente dall'account di Horikoshi, che potete vedere in calce, potete osservare invece il nuovo modellino dedicato all'universo di My Hero Academia. Nelle tre foto rimanenti vediamo Uraraka ritratta in una posa con il costume da eroina, mentre salta e saluta con la mano sinistra. Così come fu per l'action figure di Tsuyu, anche Uraraka ha un'onomatopea alla base, che stavolta è Float, ovvero "fluttuare". Stavolta però non sembrano esserci componenti inseribili o rimovibili a piacere.

Vi piace questa versione di Uraraka? Il personaggio è molto apprezzato dagli appassionati di My Hero Academia, e un fan della serie le ha anche dedicato un modello di Nike personalizzato.