Da Urasawa a Jim Lee: Panini Comics presenta i grandi ospiti del Lucca Comics & Games 2023

Da anni ormai la fiera dedicata al mondo dei fumetti, Lucca Comics & Games, si è consolidata come l’evento principale di questo tipo nel nostro paese, e ogni anno sono diversi gli autori internazionali a prenderne parte, e quest’anno la casa editrice Panini Comics ha deciso di invitare nomi autorevoli sia dal mondo dei manga che dei comics.

Come è stato infatti da poco confermato dalla casa editrice modenese a partire da giovedì 2 novembre fino a sabato 5 novembre 2023, gli appassionati che si recheranno in fiera avranno la possibilità di incontrare quattro autori leggendari. Tra questi, per la prima volta a raggiungere Lucca, si trova Naoki Urasawa, mangaka che ha saputo conquistare milioni di lettori attraverso il suo stile unico con opere come 20th Century Boys e Monster.

Nel corso delle stesse giornate sarà possibile incontrare Garth Ennis, anche lui per la prima volta ospite alla fiera lucchese, ideatore di Punisher, Preacher e The Boys, che ha collaborato per anni con le due case editrici principali dei comics, Marvel e DC. Rimanendo in territori fumetti americani incentrati principalmente sui supereroi, in fiera sarà presente anche Jim Lee, da poco diventato presidente e Cheif Creative Officer della DC Comics.

A chiudere il cerchio di questi ospiti d’eccezione sarà un altro autore conosciuto a livello mondiale, che ha segnato la storia editoriale di Paperon de’ Paperoni, Don Rosa. Cosa ve ne pare di questa serie di annunci da parte di Panini Comics per Lucca Comics & Games 2023? Ditecelo lasciando un commento qui sotto.